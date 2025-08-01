Десять днів лунала тривога у Харкові у липні: мер назвав його важким місяцем

Мер Ігор Терехов підбив підсумки за липень – йдеться про обстріли, тривоги та постраждалих.

Так, за його даними, місто пережило 103 обстріли. В основному, росіяни били по місту “Шахедами”. Як завжди, ворог намагався ускладнити роботу ППО, запускаючи БпЛА великими групами на низькій висоті.

“Часто атаки були комбінованими: спочатку – авіабомби, потім – «Шахеди», і все це – по одній цілі. Що також вкладається й в іншу, вже знайому, тенденцію – повторні удари по тих же локаціях з мінімальними часовими інтервалами, коли на місці вже працюють екстрені служби, лікарі, рятувальники. Надзвичайно підступна практика з боку ворога”, – зазначив Терехов.

164 поранених, серед них двадцять дітей, одна людина загинула – такі результати ударів по місту за липень. Також, додав міський голова, у Харкові повітряна тривога безперервно звучала десять діб, а сумарно з областю – 16 днів.