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Десять дней звучала тревога в Харькове в июле: мэр назвал его тяжелым месяцем

Происшествия 11:50   01.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять дней звучала тревога в Харькове в июле: мэр назвал его тяжелым месяцем

Мэр Игорь Терехов подвел итоги за июль – речь идет об обстрелах, тревогах и пострадавших.

Так, по его данным, город пережил 103 обстрела. В основном, россияне били по городу «Шахедами». Как обычно, враг пытался усложнить работу ПВО, запуская БпЛА большими группами на низкой высоте.

«Часто атаки были комбинированными: сначала – авиабомбы, потом – «Шахеды», и все это – по одной цели. Что также укладывается и в другую, уже знакомую, тенденцию – повторные удары по тем же локациям с минимальными временными интервалами, когда на месте уже работают экстренные службы, врачи, спасатели. Чрезвычайно коварная практика со стороны врага», – уточнил Терехов.

164 раненых, среди них двадцать детей, один человек погиб – такие результаты ударов по городу за июль. Также, добавил городской голова, в Харькове воздушная тревога беспрерывно звучала десять суток, а суммарно с областью – 16 дней.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов подвел итоги за июль – речь идет об обстрелах, тревогах и пострадавших.".