Синегубов рассказал, сколько людей получили ранения из-за ударов за сутки
Фото: Елена Нагорная
За сутки из-за «прилетов» по Харьковщине ранены двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Купянск пострадали 51-летний и 54-летний мужчины», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки враг выпустил по области:
▪️3 КАБ;
▪️5 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️3 fpv-дрона.
В результате «прилетов» в селе Русская Лозовая поврежден дом, в Купянском районе «прилетело» по складам, частному дому и неработающему детскому интернату, в Балаклее враг выпустил снаряды по складскому помещению.
Читайте также: Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов рассказал, сколько людей получили ранения из-за ударов за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 09:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки из-за «прилетов» по Харьковщине ранены двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".