Синегубов рассказал, сколько людей получили ранения из-за ударов за сутки

За сутки из-за «прилетов» по Харьковщине ранены двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Купянск пострадали 51-летний и 54-летний мужчины», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки враг выпустил по области:

▪️3 КАБ;

▪️5 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️3 fpv-дрона.

В результате «прилетов» в селе Русская Лозовая поврежден дом, в Купянском районе «прилетело» по складам, частному дому и неработающему детскому интернату, в Балаклее враг выпустил снаряды по складскому помещению.