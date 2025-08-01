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Синегубов рассказал, сколько людей получили ранения из-за ударов за сутки

Происшествия 09:00   01.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов рассказал, сколько людей получили ранения из-за ударов за сутки Фото: Елена Нагорная

За сутки из-за «прилетов» по Харьковщине ранены двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Купянск пострадали 51-летний и 54-летний мужчины», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки враг выпустил по области:

▪️3 КАБ;

▪️5 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️3 fpv-дрона.

В результате «прилетов» в селе Русская Лозовая поврежден дом, в Купянском районе «прилетело» по складам, частному дому и неработающему детскому интернату, в Балаклее враг выпустил снаряды по складскому помещению.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 09:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки из-за «прилетов» по Харьковщине ранены двое людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".