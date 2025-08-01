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Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба

Украина 08:20   01.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, на севере области враг пытался прорваться семь раз в районе Волчанска.

Тогда как на Купянском направлении шло три боя около Купянска и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боестолкновений. Вчера противник нанес 57 авиаударов, сбросил 127 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5835 обстрелов, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4098 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

Также Генштаб обновил информацию о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 08:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, на Севере области враг пытался прорваться семь раз в районе Волчанска.".