Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба
По данным Генштаба ВСУ, на севере области враг пытался прорваться семь раз в районе Волчанска.
Тогда как на Купянском направлении шло три боя около Купянска и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боестолкновений. Вчера противник нанес 57 авиаударов, сбросил 127 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5835 обстрелов, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4098 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.
Также Генштаб обновил информацию о потерях ВС РФ.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 08:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, на Севере области враг пытался прорваться семь раз в районе Волчанска.".