Где шли бои в Харьковской области – информация Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, на севере области враг пытался прорваться семь раз в районе Волчанска.

Тогда как на Купянском направлении шло три боя около Купянска и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боестолкновений. Вчера противник нанес 57 авиаударов, сбросил 127 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5835 обстрелов, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4098 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.

Также Генштаб обновил информацию о потерях ВС РФ.