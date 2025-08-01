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Де йшли бої у Харківській області – інформація Генштабу

Україна 08:20   01.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де йшли бої у Харківській області – інформація Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, на півночі області ворог намагався прорватися сім разів у районі Вовчанська.

Тоді як на Куп’янському напрямку йшло три бої біля Куп’янська та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 160 боєзіткнень. Вчора противник завдав 57 авіаударів, скинув 127 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 835 обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 098 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати ЗС РФ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 08:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, на півночі області ворог намагався прорватися сім разів у районі Вовчанська.".