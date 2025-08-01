Горів будинок, сільгосппідприємство та склад: як гасили, розповіли у ДСНС

За даними облуправління ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні виникла 41 пожежа. Чотири з них – через російські обстріли.

Так в Ізюмі внаслідок падіння БпЛА спалахнула трава на площі 700 квадратних метрів. Тим часом у Балаклії на території непрацюючого сільськогосподарського підприємства горіли рештки зруйнованого складського приміщення. В обох випадках постраждалих немає.

Також у селі Руська Лозова виникла пожежа у недобудованому домі. Також обійшлося без постраждалих.

“О 19:05 31 липня рятувальники ліквідували масштабну пожежу у складській будівлі селища Васищеве Харківського району. Загинула 1 особа, ще 7 постраждало, з них 2 працівники ДСНС. У піковий період до ліквідації наслідків обстрілу було залучено понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, а також пожежний потяг та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищеве”, – зазначили рятувальники.