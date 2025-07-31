Пожежу, що тривала майже 30 годин під Харковом, приборкали вогнеборці (фото)
О 19:05 31 липня пожежники ліквідували масштабну пожежу на складах селища Васищеве, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Загинула 1 особа, ще 7 постраждало, з них 2 працівники ДСНС.
Щоб погасити вогонь, залучили понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки ДСНС, піротехнічний розрахунок і пожежний потяг та вогнеборців місцевої пожежної команди із селища Васищеве.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 20:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 19:05 31 липня пожежники ліквідували масштабну пожежу на складах селища Васищеве, повідомляє ДСНС у Харківській області. ".