Пожежу, що тривала майже 30 годин під Харковом, приборкали вогнеборці (фото)

О 19:05 31 липня пожежники ліквідували масштабну пожежу на складах селища Васищеве, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Загинула 1 особа, ще 7 постраждало, з них 2 працівники ДСНС.

Щоб погасити вогонь, залучили понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки ДСНС, піротехнічний розрахунок і пожежний потяг та вогнеборців місцевої пожежної команди із селища Васищеве.