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Пожежу, що тривала майже 30 годин під Харковом, приборкали вогнеборці (фото)

Події 20:57   31.07.2025
Оксана Якушко
Пожежу, що тривала майже 30 годин під Харковом, приборкали вогнеборці (фото)

О 19:05 31 липня пожежники ліквідували масштабну пожежу на складах селища Васищеве, повідомляє ДСНС у Харківській області. 

Загинула 1 особа, ще 7 постраждало, з них 2 працівники ДСНС.

Щоб погасити вогонь, залучили понад 150 рятувальників та 38 одиниць техніки ДСНС, піротехнічний розрахунок і пожежний потяг та вогнеборців місцевої пожежної команди із селища Васищеве.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 20:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 19:05 31 липня пожежники ліквідували масштабну пожежу на складах селища Васищеве, повідомляє ДСНС у Харківській області. ".