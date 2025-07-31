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Пожар, который длился почти 30 часов под Харьковом, погасили спасатели (фото)

Происшествия 20:57   31.07.2025
Оксана Якушко
Пожар, который длился почти 30 часов под Харьковом, погасили спасатели (фото)

В 19:05 31 июля пожарные ликвидировали масштабный пожар на складах поселка Васищево, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Погиб 1 человек, еще 7 пострадали, из них 2 работника ГСЧС.

Чтобы погасить огонь, привлекли более 150 спасателей и 38 единиц техники ГСЧС, пиротехнический расчет, пожарный поезд и пожарных местной пожарной команды из поселка Васищево.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 20:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 19:05 31 июля пожарные ликвидировали масштабный пожар на складах поселка Васищево, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".