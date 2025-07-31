Пожар, который длился почти 30 часов под Харьковом, погасили спасатели (фото)

В 19:05 31 июля пожарные ликвидировали масштабный пожар на складах поселка Васищево, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Погиб 1 человек, еще 7 пострадали, из них 2 работника ГСЧС.

Чтобы погасить огонь, привлекли более 150 спасателей и 38 единиц техники ГСЧС, пиротехнический расчет, пожарный поезд и пожарных местной пожарной команды из поселка Васищево.