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«Шахеды» с реактивным двигателем. Угрожают ли они Харькову?

Общество 19:24   31.07.2025
Оксана Якушко
«Шахеды» с реактивным двигателем. Угрожают ли они Харькову? Фото: turbosquid.com

В ночь на 31 июля Киев пережил очередную атаку россиян. Среди дронов снова были «шахеды» с реактивным двигателем.

Модифицированных «шахедов» с двигателями внутреннего сгорания было во время воздушной атаки немного, отметил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. И подчеркнул, что пока массового применения реактивных БпЛА нет – это единичные случаи.

Но россияне уже не впервые применяют эти дроны, имеющие характерное громкое жужжание и высокую скорость, что затрудняет их уничтожение.

«Появление в украинском небе ударных беспилотников типа Shahed, оснащенных реактивным двигателем, на первый взгляд может казаться своеобразным «ответом» на развитие украинской антидроновой системы ПВО, однако это совсем не так», — отмечает специализированное издание «Милитарный». Так что же это за новый вид русского вооружения?

Дрон с реактивным двигателем Shahed-238

Публике этот БпЛА презентовали в ноябре 2023 года – и разработали его в иранском Университете аэрокосмических наук и технологий «Ашура». Но из слитных документов известно, что этот БПЛА иранцы презентовали россиянам за полгода – в апреле 2023 среди других типов беспилотников, отмечает «Милитарный».

«Согласно презентации, беспилотник имеет дальность полета 1000 км (в других документах 2000 км) и может подниматься на высоту до 9000 м. Его длина составляет 3,5 метра, размах крыла – 3 метра, а высота – 0,5 метра. Максимальная взлетная масса достигает 370 кг (в других документах 250 кг). Боевая часть – массой 50 кг. В качестве силовой установки используется турбореактивный двигатель, обеспечивающий максимальную скорость до 600 км/ч», – пишет «Милитарный».

Из-за этих характеристик Shahed-238 фактически недостижим для мобильных огневых групп, оснащенных стрелково-пушечным вооружением, и для дронов-перехватчиков с электрическими двигателями. К тому же эти характеристики Shahed-238 были в начале 2023 года, а с тех пор российские «шахеды» эволюционировали. В этих БпЛА боевая часть уже увеличена до 90 кг, а еще защищены антенны спутниковой навигации с 16 каналами.

«Герань-3» и Shahed-238 дорогостоящие и сложны в производстве

У этих БпЛА есть два существенных недостатка, ограничивающих их применение — сложность производства и цена. Иранцы хотели за один реактивный беспилотник в 2023 году $1,4 миллиона.

В феврале 2025 года ГУР сообщило, что РФ начала производить аналог реактивного Shahed-238 — «Герань-3» с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13 (подобным стоящему у Shahed-238). Герань-3 может развивать скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2500 км.

Впервые обломки этих беспилотников нашли в начале июня 2025 года. В конце июня обнаружили обломки БпЛА «Герань-3» с серийным номером У-36, что говорит о мелкосерийном производстве, отмечает «Милитарный».

Чем можно сбивать «Герань-3» и Shahed-238

В случае полета этих БпЛА на 9-километровой высоте требует привлечения либо реактивной авиации, либо больших зенитно-ракетных комплексов, пишет «Милитарный». Из-за большой скорости уменьшается и возможное время на реакцию и значительно усложняется перехват на конечном участке, где необходимо применение полноценной зенитной артиллерии, оснащенной радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

Такие средства не только являются ценными и дорогими в эксплуатации (стоимость одного программируемого снаряда калибра 35 мм составляет более 1000 евро), но и относительно редки среди стран-партнеров и требуют длительного производства.

Что касается Харькова и области, то в регионе не фиксировали использование армией РФ БпЛа типа «Шахед» или «Герань-3» с реактивными двигателями, в комментарии для Гвара Медиа заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 19:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 31 июля Киев пережил очередную атаку россиян. Среди дронов снова были «шахеды» с реактивным двигателем.".