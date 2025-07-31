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Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)

Общество 15:48   31.07.2025
Оксана Горун
Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Из квартиры на Салтовке в Харькове изъяли целую коллекцию экзотических животных и насекомых. Такое соседство угрожало здоровью жильцов многоэтажки, сообщили в мэрии.

 Городские власти отреагировали на коллективное обращение жильцов дома на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 79-г. Проверяющие пришли в квартиру, которая превратилась в филиал не то зоопарка, не то зоомагазина.

Террариум в квартире в Харькове обнаружили 31 июля 2025 2
Фото: пресс-служба ХГС

«Согласно обращению на имя городского головы Игоря Терехова, жильцы этой квартиры разводили пауков-птицеедов, сверчков, червей и змей для продажи. Также во всех других квартирах подъезда появились муравьи. Администрация Салтовского района совместно с представителями полиции провела ряд мероприятий и проверок в доме. Были обнаружены нарушения, которые создавали угрозу здоровью жителей и существенно нарушали условия проживания соседей», — проинформировала пресс-служба горсовета.

Террариум в квартире в Харькове обнаружили 31 июля 2025 3
Фото: пресс-служба ХГС

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Также чиновники райадминистрации отметили, что в квартире со всей этой фауной живет малолетний ребенок, что может говорить о его ненадлежащем содержании.

Террариум в квартире в Харькове обнаружили 31 июля 2025
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из квартиры на Салтовке в Харькове изъяли целую коллекцию экзотических животных и насекомых. Такое соседство угрожало здоровью жильцов многоэтажки, сообщили в мэрии".