Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)
Из квартиры на Салтовке в Харькове изъяли целую коллекцию экзотических животных и насекомых. Такое соседство угрожало здоровью жильцов многоэтажки, сообщили в мэрии.
Городские власти отреагировали на коллективное обращение жильцов дома на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 79-г. Проверяющие пришли в квартиру, которая превратилась в филиал не то зоопарка, не то зоомагазина.
«Согласно обращению на имя городского головы Игоря Терехова, жильцы этой квартиры разводили пауков-птицеедов, сверчков, червей и змей для продажи. Также во всех других квартирах подъезда появились муравьи. Администрация Салтовского района совместно с представителями полиции провела ряд мероприятий и проверок в доме. Были обнаружены нарушения, которые создавали угрозу здоровью жителей и существенно нарушали условия проживания соседей», — проинформировала пресс-служба горсовета.
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Также чиновники райадминистрации отметили, что в квартире со всей этой фауной живет малолетний ребенок, что может говорить о его ненадлежащем содержании.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 15:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из квартиры на Салтовке в Харькове изъяли целую коллекцию экзотических животных и насекомых. Такое соседство угрожало здоровью жильцов многоэтажки, сообщили в мэрии".