Пауки-птицееды и змеи: в Харькове квартиру превратили в террариум (фото)

Из квартиры на Салтовке в Харькове изъяли целую коллекцию экзотических животных и насекомых. Такое соседство угрожало здоровью жильцов многоэтажки, сообщили в мэрии.

Городские власти отреагировали на коллективное обращение жильцов дома на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 79-г. Проверяющие пришли в квартиру, которая превратилась в филиал не то зоопарка, не то зоомагазина.

«Согласно обращению на имя городского головы Игоря Терехова, жильцы этой квартиры разводили пауков-птицеедов, сверчков, червей и змей для продажи. Также во всех других квартирах подъезда появились муравьи. Администрация Салтовского района совместно с представителями полиции провела ряд мероприятий и проверок в доме. Были обнаружены нарушения, которые создавали угрозу здоровью жителей и существенно нарушали условия проживания соседей», — проинформировала пресс-служба горсовета.

Также чиновники райадминистрации отметили, что в квартире со всей этой фауной живет малолетний ребенок, что может говорить о его ненадлежащем содержании.