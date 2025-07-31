Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото)

З квартири на Салтівці в Харкові вилучили цілу колекцію екзотичних тварин і комах. Таке сусідство загрожувало здоров’ю мешканців багатоповерхівки, повідомили в мерії.

Міська влада відреагувала на колективне звернення мешканців будинку на вул. Гвардійців-Широнінців, 79-г. Перевіряльники прийшли до квартири, яка перетворилася на філію чи то зоопарку, чи то зоомагазину.

“Згідно зі зверненням на ім’я міського голови Ігоря Терехова, мешканці цієї квартири розводили павуків-птахоїдів, цвіркунів, черв’яків і змій для продажу. Також в усіх інших квартирах під’їзду з’явилися мурахи. Адміністрація Салтівського району спільно з представниками поліції здійснила низку заходів і перевірок у будинку. Були виявлені порушення, які створювали загрозу для здоров’я мешканців та суттєво порушували умови проживання сусідів“, — поінформувала пресслужба міськради.

Також чиновники райадміністрації зазначили, що у квартирі з усією цією фауною живе малолітня дитина, що може говорити про її неналежний утримання.