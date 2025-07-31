Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото)
З квартири на Салтівці в Харкові вилучили цілу колекцію екзотичних тварин і комах. Таке сусідство загрожувало здоров’ю мешканців багатоповерхівки, повідомили в мерії.
Міська влада відреагувала на колективне звернення мешканців будинку на вул. Гвардійців-Широнінців, 79-г. Перевіряльники прийшли до квартири, яка перетворилася на філію чи то зоопарку, чи то зоомагазину.
“Згідно зі зверненням на ім’я міського голови Ігоря Терехова, мешканці цієї квартири розводили павуків-птахоїдів, цвіркунів, черв’яків і змій для продажу. Також в усіх інших квартирах під’їзду з’явилися мурахи. Адміністрація Салтівського району спільно з представниками поліції здійснила низку заходів і перевірок у будинку. Були виявлені порушення, які створювали загрозу для здоров’я мешканців та суттєво порушували умови проживання сусідів“, — поінформувала пресслужба міськради.
Читайте також: Козулі, бобри та американські норки – хто живе у Харкові поряд з городянами
Також чиновники райадміністрації зазначили, що у квартирі з усією цією фауною живе малолітня дитина, що може говорити про її неналежний утримання.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: змея, мерія, новини Харкова, паук;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 15:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З квартири на Салтівці в Харкові вилучили цілу колекцію екзотичних тварин і комах. Таке сусідство загрожувало здоров’ю мешканців багатоповерхівки, повідомили в мерії".