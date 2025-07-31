Live
  • Чт 31.07.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.15

Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото)

Суспільство 15:48   31.07.2025
Оксана Горун
Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото) Фото: пресслужба ХМР

З квартири на Салтівці в Харкові вилучили цілу колекцію екзотичних тварин і комах. Таке сусідство загрожувало здоров’ю мешканців багатоповерхівки, повідомили в мерії.

 Міська влада відреагувала на колективне звернення мешканців будинку на вул. Гвардійців-Широнінців, 79-г. Перевіряльники прийшли до квартири, яка перетворилася на філію чи то зоопарку, чи то зоомагазину.

Терраріум у квартирі в Харкові виявили 31 липня 2025 2
Фото: пресслужба ХМР

Згідно зі зверненням на ім’я міського голови Ігоря Терехова, мешканці цієї квартири розводили павуків-птахоїдів, цвіркунів, черв’яків і змій для продажу. Також в усіх інших квартирах під’їзду з’явилися мурахи. Адміністрація Салтівського району спільно з представниками поліції здійснила низку заходів і перевірок у будинку. Були виявлені порушення, які створювали загрозу для здоров’я мешканців та суттєво порушували умови проживання сусідів“, — поінформувала пресслужба міськради.

Терраріум у квартирі у Харкові виявили 31 липня 2025 3
Фото: пресслужба ХМР

Читайте також: Козулі, бобри та американські норки – хто живе у Харкові поряд з городянами

Також чиновники райадміністрації зазначили, що у квартирі з усією цією фауною живе малолітня дитина, що може говорити про її неналежний утримання.

Терраріум у квартирі в Харкові виявили 31 липня 2025
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
Популярно
Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото)
Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото)
31.07.2025, 15:48
Три водосховища на Харківщині майже знищені: серед них Трав’янське
Три водосховища на Харківщині майже знищені: серед них Трав’янське
31.07.2025, 15:08
Зменшилися зарплати, які пропонують претендентам у Харкові й області
Зменшилися зарплати, які пропонують претендентам у Харкові й області
31.07.2025, 14:37
Неподалік від Харкова FPV-дрон поранив цивільного: евакуювала поліція
Неподалік від Харкова FPV-дрон поранив цивільного: евакуювала поліція
31.07.2025, 14:12
Новини Харкова — головне за 31 липня: FPV поранив цивільного під Харковом
Новини Харкова — головне за 31 липня: FPV поранив цивільного під Харковом
31.07.2025, 14:22
Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці
Збив 12-річну в Харкові: водієві загрожує до трьох років в’язниці
31.07.2025, 13:47

Новини за темою:


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Павуки-птахоїди та змії: в Харкові квартиру перетворили на тераріум (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 15:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З квартири на Салтівці в Харкові вилучили цілу колекцію екзотичних тварин і комах. Таке сусідство загрожувало здоров’ю мешканців багатоповерхівки, повідомили в мерії".