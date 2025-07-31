«Шахеди» з реактивним двигуном. Чи загрожують вони Харкову?

Вночі 31 липня Київ пережив чергову атаку росіян. Серед дронів знову були «шахеди» з реактивним двигуном.

Модифікованих «шахедів» із двигунами внутрішнього згоряння було під час повітряної атаки небагато, зазначив в етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. І підкреслив, що поки масового застосування реактивних БпЛА немає – це поодинокі випадки.

Але відомо, що росіяни вже не вперше застосовують ці дрони, які мають характерне гучне дзижчання та високу швидкість, що ускладнює їхнє знищення.

«Поява в українському небі ударних безпілотників типу Shahed, оснащених реактивним двигуном, на перший погляд, може здаватися своєрідною «відповіддю» на розвиток української антидронової системи ППО, однак це зовсім не так», – зазначає спеціалізоване видання “Мілітарний”. То що це за новий вид російського озброєння?

Дрони з реактивним двигуном Shahed-238

Публіці цей БпЛА презентували у листопаді 2023 року – і розробили його в іранському Університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура».

Але зі злитих документів відомо, що цей БпЛА іранці презентували росіянам за пів року – у квітні 2023 року серед інших типів безпілотників, зазначає «Мілітарний».

«Згідно з презентацією, безпілотник має дальність польоту 1000 км (в інших документах 2000 км) та може підніматися на висоту до 9000 м. Його довжина становить 3,5 метра, розмах крила — 3 метри, а висота — 0,5 метра. Максимальна злітна маса досягає 370 кг (в інших документах 250 кг). Бойова частина — масою 50 кг. У якості силової установки використовується турбореактивний двигун, що забезпечує максимальну швидкість до 600 км/год», – пише «Мілітарний».

Через ці характеристики Shahed-238 фактично недосяжний для мобільних вогневих груп, оснащених стрілецько-гарматним озброєнням, і для дронів-перехоплювачів з електричними двигунами. До того ж, ці характеристики Shahed-238 були в на початку 2023 року, а з того часу російські «Шахеди» еволюціонували. У цих БпЛА бойова частина вже збільшена до 90 кг, а ще є захищені антени супутникової навігації з 16 каналами.

«Герань-3» і Shahed-238 дорогі та складні у виробництві

У цих БпЛА є два суттєві недоліки, що обмежують їх застосування — складність виробництва та ціна. Іранці хотіли за один реактивний безпілотник у 2023 році $1,4 мільйона.

У лютому 2025 року ГУР повідомило, що РФ почала виробляти аналог реактивного Shahed-238 — «Герань-3» з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13 (подібним до того, що стоїть у Shahed-238). «Герань-3» може розвивати швидкість польоту до 550–600 км/год та дальність 2500 км.

Вперше уламки цих безпілотників зафіксували на початку червня 2025 року. Наприкінці червня знайшли уламки БпЛА «Герань-3» з серійним номером У-36, що свідчить про дрібносерійне виробництво, зазначає «Мілітарний».

Чим можна збивати «Герань-3» та Shahed-238

У разі польоту цих БпЛА на 9-кілометровій висоті вимагає залучення або реактивної авіації, або «великих» зенітно-ракетних комплексів, пише «Мілітарний». Через велику швидкість зменшується і можливий час на реакцію та значно ускладнюється перехоплення на кінцевій ділянці, де вже необхідне застосування не кулеметів, а повноцінної зенітної артилерії, оснащеної радарами, оптичними станціями та програмованими снарядами.

Такі засоби не тільки є коштовними та дорогими в експлуатації (вартість одного програмованого снаряда калібру 35 мм сягає понад 1000 євро), але й є відносно рідкісними серед країн-партнерів і вимагають тривалого виробництва.

Щодо Харкова та області, то в регіоні не фіксували використання армією РФ БпЛа типу «Шахед» або «Герань-3» з реактивними двигунами, у коментарі для Ґвара Медіа заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.