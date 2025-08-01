Горел дом, сельхозпредприятие и склад: как тушили, рассказали в ГСЧС
По данным облуправления ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возник 41 пожар. Четыре из них – из-за российских обстрелов.
Так в Изюме в результате падения БпЛА загорелась трава на площади 700 метров квадратных. Тем временем в Балаклее на территории неработающего сельскохозяйственного предприятия горели остатки разрушенного складского помещения. В обоих случаях пострадавших нет.
Также в селе Русская Лозовая возник пожар в недостроенном доме. Также обошлось без пострадавших.
«В 19:05 31 июля спасатели ликвидировали масштабный пожар в складском здании поселка Васищево Харьковского района. Погиб 1 человек, еще семь пострадали, из них два работника ГСЧС. В пиковый период к ликвидации последствий обстрела было привлечено более 150 спасателей и 38 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехнический расчет, а также пожарный поезд и пожарные местной пожарной команды из поселка Васищево», – отметили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 08:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возник 41 пожар. Четыре из них – из-за российских обстрелов.".