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Горел дом, сельхозпредприятие и склад: как тушили, рассказали в ГСЧС

Происшествия 08:00   01.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Горел дом, сельхозпредприятие и склад: как тушили, рассказали в ГСЧС

По данным облуправления ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возник 41 пожар. Четыре из них – из-за российских обстрелов.

Так в Изюме в результате падения БпЛА загорелась трава на площади 700 метров квадратных. Тем временем в Балаклее на территории неработающего сельскохозяйственного предприятия горели остатки разрушенного складского помещения. В обоих случаях пострадавших нет.

Также в селе Русская Лозовая возник пожар в недостроенном доме. Также обошлось без пострадавших.

«В 19:05 31 июля спасатели ликвидировали масштабный пожар в складском здании поселка Васищево Харьковского района. Погиб 1 человек, еще семь пострадали, из них два работника ГСЧС. В пиковый период к ликвидации последствий обстрела было привлечено более 150 спасателей и 38 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехнический расчет, а также пожарный поезд и пожарные местной пожарной команды из поселка Васищево», – отметили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возник 41 пожар. Четыре из них – из-за российских обстрелов.".