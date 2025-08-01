Синєгубов розповів, скільки людей отримали поранення через удари за добу

За добу через “прильоти” по Харківщині поранені двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Куп’янськ постраждали 51-річний та 54-річний чоловіки”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу ворог випустив по області:

▪️3 КАБ;

▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️3 fpv-дрони.

Внаслідок “прильотів” у селі Руська Лозова пошкоджений будинок, у Куп’янському районі “прилетіло” по складах, приватному будинку та непрацюючому дитячому інтернату, у Балаклії ворог випустив снаряди по складському приміщенню.