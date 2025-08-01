Синєгубов розповів, скільки людей отримали поранення через удари за добу
Фото: Олена Нагорна
За добу через “прильоти” по Харківщині поранені двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Куп’янськ постраждали 51-річний та 54-річний чоловіки”, – уточнив начальник ХОВА.
За добу ворог випустив по області:
▪️3 КАБ;
▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️3 fpv-дрони.
Внаслідок “прильотів” у селі Руська Лозова пошкоджений будинок, у Куп’янському районі “прилетіло” по складах, приватному будинку та непрацюючому дитячому інтернату, у Балаклії ворог випустив снаряди по складському приміщенню.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу через “прильоти” по Харківщині поранені двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".