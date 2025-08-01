Live
  • Пт 01.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Синєгубов розповів, скільки людей отримали поранення через удари за добу

Події 09:00   01.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів, скільки людей отримали поранення через удари за добу Фото: Олена Нагорна

За добу через “прильоти” по Харківщині поранені двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Куп’янськ постраждали 51-річний та 54-річний чоловіки”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу ворог випустив по області:

▪️3 КАБ;

▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️3 fpv-дрони.

Внаслідок “прильотів” у селі Руська Лозова пошкоджений будинок, у Куп’янському районі “прилетіло” по складах, приватному будинку та непрацюючому дитячому інтернату, у Балаклії ворог випустив снаряди по складському приміщенню.

Читайте також: Де йшли бої у Харківській області – інформація Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сьогодні 1 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 серпня: яке свято та день в історії
01.08.2025, 06:00
У чому, нервуючи, зізнався чоловік поліцейським у Харкові
У чому, нервуючи, зізнався чоловік поліцейським у Харкові
01.08.2025, 10:15
Чоловік загинув внаслідок обстрілу Куп’янська, ще один – поранений (фото)
Чоловік загинув внаслідок обстрілу Куп’янська, ще один – поранений (фото)
01.08.2025, 09:43
Новини Харкова — головне за 1 серпня: поранені, бої пожежі
Новини Харкова — головне за 1 серпня: поранені, бої пожежі
01.08.2025, 09:02
Синєгубов розповів, скільки людей отримали поранення через удари за добу
Синєгубов розповів, скільки людей отримали поранення через удари за добу
01.08.2025, 09:00
Українські військові контратакують на Харківщині – подробиці від ISW
Українські військові контратакують на Харківщині – подробиці від ISW
01.08.2025, 07:36

Новини за темою:

08:00
Горів будинок, сільгосппідприємство та склад: як гасили, розповіли у ДСНС
14:44
На Харківщині розпочалася вже сьома лісова пожежа через обстріл – ДСНС
13:49
Бачимо загострення по Великобурлуцькому напрямку – Синєгубов про евакуацію
09:05
Синєгубов: шестеро людей загинули, ще вісім отримали поранення через обстріли
08:42
Люди йшли за гуманітаркою: через удар РСЗВ загинули п’ятеро людей – ДСНС

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Синєгубов розповів, скільки людей отримали поранення через удари за добу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 09:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу через “прильоти” по Харківщині поранені двоє людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".