Удар по РФ по пятиэтажке: 9 марта в Харькове будет днем траура по погибшим

Происшествия 10:29   07.03.2026
Елена Нагорная
Удар по РФ по пятиэтажке: 9 марта в Харькове будет днем траура по погибшим Фото: zoda.gov.ua

Понедельник, 9 марта, в Харькове будет днем траура по погибшим в результате ракетного удара по пятиэтажному дому в Киевском районе в ночь на 7 марта.

«В Харькове будет объявлен день траура сразу по окончании спасательно-поисковых работ на месте удара, которые продлятся два дня», — сообщил мэр Игорь Терехов.

Напомним, взрывы гремели в Харькове, начиная с 01:34 7 марта. Россияне атаковали баллистикой и БпЛА, подтвердил мэр Игорь Терехов. В результате прямого попадания ракеты в пятиэтажку в Киевском районе был разрушен подъезд этого дома. Произошел пожар на площади 300 квадратных метров, сообщили в облуправлении ГСЧС. По данным облпрокуратуры, предварительно, по дому ударили ракетой «Изделие-30». Погибли семь человек, среди которых двое детей. 9-летний мальчик погиб вместе с мамой, она была учительницей начальных классов лицея №6. Также вместе с мамой погибла 13-летняя девочка, ученица лицея №16. Более десяти человек пострадали, в том числе трое детей. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в больницы доставили четверых раненых. В крайне тяжелом состоянии в реанимации находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи — ушибы. В Киевском районе повреждены 19 многоэтажек и школа, разрушен ряд торговых павильонов. Также ночью был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, «Шахед» ударил по промзоне в Основянском районе.

Читайте также: Десять боев насчитал Генштаб на Харьковщине за сутки: где атаковали россияне

Автор: Елена Нагорная
