14 апреля в Харькове – День траура по погибшим в Сумах

Завтра, 14 апреля, в Харькове, объявлен День траура, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Завтра в Харькове, как и в ряде других городов Украины, будет объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара по городу Сумы. Наши соболезнования семьям погибших», — заявил Игорь Терехов.

Напомним, 13 апреля, в Вербное восресенье, рф нанесла два удара баллистическими ракетами по центру Сум. 32 человек, включая двоих детей, погибли, 99 ранены, из них 11 детей.