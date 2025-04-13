Live
  • Вс 13.04.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.84

14 апреля в Харькове – День траура по погибшим в Сумах

Общество 16:18   13.04.2025
Оксана Якушко
14 апреля в Харькове – День траура по погибшим в Сумах Фото: zoda.gov.ua

Завтра, 14 апреля, в Харькове, объявлен День траура, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Завтра в Харькове, как и в ряде других городов Украины, будет объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара по городу Сумы. Наши соболезнования семьям погибших», — заявил Игорь Терехов.

Напомним, 13 апреля, в Вербное восресенье, рф нанесла два удара баллистическими ракетами по центру Сум. 32 человек, включая двоих детей, погибли, 99 ранены, из них 11 детей.

Читайте также: Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов
Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов
13.04.2025, 13:37
Новости Харькова – главное за 13.04: ДРГ на Харьковщине, День траура
Новости Харькова – главное за 13.04: ДРГ на Харьковщине, День траура
13.04.2025, 16:37
Чудом обошлось без пострадавших – Терехов об ударе «Молнии» по Харькову
Чудом обошлось без пострадавших – Терехов об ударе «Молнии» по Харькову
13.04.2025, 15:36
Уже 32 погибших и 99 раненых в Сумах – РФ ударила в Вербное воскресенье 📹
Уже 32 погибших и 99 раненых в Сумах – РФ ударила в Вербное воскресенье 📹
13.04.2025, 16:32
Пожилой мужчина ранен — ​​россияне ударили по поселку на Харьковщине
Пожилой мужчина ранен — ​​россияне ударили по поселку на Харьковщине
13.04.2025, 14:47
14 апреля в Харькове – День траура по погибшим в Сумах
14 апреля в Харькове – День траура по погибшим в Сумах
13.04.2025, 16:18

Новости по теме:

09:35
Терехов объявил на завтра в Харькове день траура
09:53
День траура по погибшим в Харькове: названы имена всех семи жертв атаки БпЛА
23:06
Главные новости Харькова 25.01: траур, «захват» Плетеневки, подземная школа
09:07
Студентка ХАИ, семья спортсмена, пара с таксами: погибшие в Харькове
08:06
Сегодня в Харькове – День траура

Вы читали новость: «14 апреля в Харькове – День траура по погибшим в Сумах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 16:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 14 апреля, в Харькове, объявлен День траура, сообщил мэр Игорь Терехов.".