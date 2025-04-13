14 апреля в Харькове – День траура по погибшим в Сумах
Фото: zoda.gov.ua
Завтра, 14 апреля, в Харькове, объявлен День траура, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Завтра в Харькове, как и в ряде других городов Украины, будет объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара по городу Сумы. Наши соболезнования семьям погибших», — заявил Игорь Терехов.
Напомним, 13 апреля, в Вербное восресенье, рф нанесла два удара баллистическими ракетами по центру Сум. 32 человек, включая двоих детей, погибли, 99 ранены, из них 11 детей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: день траура, Игорь Терехов, Сумы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 16:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 14 апреля, в Харькове, объявлен День траура, сообщил мэр Игорь Терехов.".