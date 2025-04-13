Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов
Фото: Телеканал «Звезда»
Россияне ударили БпЛА по Киевскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Дополнено в 13:37. Россияне попали по детскому саду в Киевском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информации о пострадавших пока нет. В здании садика выбиты окна, поврежден фасад. Также выбиты окна в стоящих рядом многоквартирных домах.
13:15
«Вражеский беспилотник «Молния» ударил по Киевскому району города. Последствия уточняются», – отметил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 13:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили БпЛА по Киевскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.".