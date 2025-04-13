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Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов

Происшествия 13:37   13.04.2025
Оксана Якушко
Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов Фото: Телеканал «Звезда»

Россияне ударили БпЛА по Киевскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 13:37. Россияне попали по детскому саду в Киевском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информации о пострадавших пока нет. В здании садика выбиты окна, поврежден фасад. Также выбиты окна в стоящих рядом многоквартирных домах.

13:15

«Вражеский беспилотник «Молния» ударил по Киевскому району города. Последствия уточняются», – отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 13:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили БпЛА по Киевскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.".