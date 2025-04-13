Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову – Терехов

Россияне ударили БпЛА по Киевскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 13:37. Россияне попали по детскому саду в Киевском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информации о пострадавших пока нет. В здании садика выбиты окна, поврежден фасад. Также выбиты окна в стоящих рядом многоквартирных домах.

13:15

«Вражеский беспилотник «Молния» ударил по Киевскому району города. Последствия уточняются», – отметил Терехов.