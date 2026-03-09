Live

День траура по погибшим объявили в Харькове

Общество 09:20   09.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
День траура по погибшим объявили в Харькове Фото: ХГС

Распоряжение о том, что сегодня, 9 марта, в Харькове объявлен траур, подписал мэр Игорь Терехов, передают в мэрии. 

«В Харькове на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций приспущен Государственный флаг с траурной лентой», – пишут в мэрии.

Кроме того, в ТРЦ, кафе и ресторанах, на рынках и в других общественных местах запрещено включать развлекательную музыку.

Напомним, ночью 7 марта россияне атаковали Харьков баллистикой и БпЛА. Ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар.  Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
