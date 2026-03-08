Live

Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)

Происшествия 16:52   08.03.2026
Оксана Горун
Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)

В Харькове 8 марта, уже вторые сутки, идут поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по 5-этажке в Киевском районе. Фото и видео с места трагедии опубликовала ГСЧС.

«В результате атаки разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, а также повреждены конструкции квартир на верхних этажах соседнего дома. Пока известно о 10 погибших, среди которых двое детей. Еще 16 человек получили ранения, из них трое – дети. Спасатели непрерывно разбирают завалы в поисках тел погибших. Работы производятся как вручную, так и с помощью тяжелой инженерной техники. При обследовании завалов кинологическими расчетами были обнаружены фрагменты тел», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Читайте также: Ночью в Харькове «прилетело» по подстанции: частично не работает транспорт

Напомним, ночью 7 марта россияне атаковали Харьков баллистикой и БпЛА. Ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар.  Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс.

прилет по Академика Проскуры 5в, 7 марта 2026 6

прилет по Академика Проскуры 5в, 7 марта 2026 5

прилет по Академика Проскуры 5в, 7 марта 2026 3

прилет по Академика Проскуры 5в, 7 марта 2026 2

прилет по Академика Проскуры 5в, 7 марта 2026

Автор: Оксана Горун
Популярно
Закопать энергетическое оборудование — дороже, чем его стоимость — Терехов
Закопать энергетическое оборудование — дороже, чем его стоимость — Терехов
08.03.2026, 13:01
Новости Харькова — главное 8 марта: удар по спасателям и «прилет» в Харькове
Новости Харькова — главное 8 марта: удар по спасателям и «прилет» в Харькове
08.03.2026, 16:27
Украшенный цветами Харьков показал Терехов (видео)
Украшенный цветами Харьков показал Терехов (видео)
08.03.2026, 08:19
ISW заявил о тревожной особенности ночного удара РФ по Украине 7 марта
ISW заявил о тревожной особенности ночного удара РФ по Украине 7 марта
08.03.2026, 10:43
Сегодня 8 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 марта 2026: какой праздник и день в истории
08.03.2026, 06:00
Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)
Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)
08.03.2026, 16:52

Новости по теме:

08.03.2026
Прицельный удар по спасателям на Харьковщине: уничтожен автомобиль ГСЧС 📷
08.03.2026
Поисково-спасательные работы продолжаются на месте «прилета» в Харькове
06.03.2026
«Прилет» под Харьковом: что горело, сообщили в ГСЧС (фото)
05.03.2026
Из-за утренней атаки БпЛА в Харькове начался пожар
04.03.2026
Из популярного водоема в Харькове достали остатки ракеты РФ (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 марта 2026 в 16:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 8 марта, уже вторые сутки, идут поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по 5-этажке в Киевском районе. Фото и видео с места трагедии опубликовала ГСЧС".