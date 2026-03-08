Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)
В Харькове 8 марта, уже вторые сутки, идут поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по 5-этажке в Киевском районе. Фото и видео с места трагедии опубликовала ГСЧС.
«В результате атаки разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, а также повреждены конструкции квартир на верхних этажах соседнего дома. Пока известно о 10 погибших, среди которых двое детей. Еще 16 человек получили ранения, из них трое – дети. Спасатели непрерывно разбирают завалы в поисках тел погибших. Работы производятся как вручную, так и с помощью тяжелой инженерной техники. При обследовании завалов кинологическими расчетами были обнаружены фрагменты тел», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Читайте также: Ночью в Харькове «прилетело» по подстанции: частично не работает транспорт
Напомним, ночью 7 марта россияне атаковали Харьков баллистикой и БпЛА. Ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс.
Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, завали, загиблі, новости Харькова, погибшие, прилет;
