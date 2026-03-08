Виявлені фрагменти тіл: у Харкові розбирають завали 5-поверхівки (відео)
У Харкові 8 березня, вже другу добу, тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по 5-поверхівці в Київському районі. Фото та відео з місця трагедії опублікувала ДСНС.
“Внаслідок атаки зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку, а також пошкоджено конструкції квартир на верхніх поверхах сусідньої будинку. Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких двоє дітей. Ще 16 людей отримали поранення, з них троє — діти. Рятувальники безперервно розбирають завали у пошуках тіл загиблих. Роботи проводяться як вручну, так і за допомогою важкої інженерної техніки. Під час обстеження завалів кінологічними розрахунками були виявлені фрагменти тіл“, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: Вночі у Харкові “прилетіло” по підстанції: частково не працює транспорт
Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни атакували Харків баллістикою та БпЛА . Ракета “Изделие-30” вдарила прямо в п’ятиповерхівку в Київському районі. Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Виявлені фрагменти тіл: у Харкові розбирають завали 5-поверхівки (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 16:52;