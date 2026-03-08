Live

Виявлені фрагменти тіл: у Харкові розбирають завали 5-поверхівки (відео)

Події 16:52   08.03.2026
Оксана Горун
Виявлені фрагменти тіл: у Харкові розбирають завали 5-поверхівки (відео)

У Харкові 8 березня, вже другу добу, тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по 5-поверхівці в Київському районі. Фото та відео з місця трагедії опублікувала ДСНС.

Внаслідок атаки зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку, а також пошкоджено конструкції квартир на верхніх поверхах сусідньої будинку. Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких двоє дітей. Ще 16 людей отримали поранення, з них троє — діти. Рятувальники безперервно розбирають завали у пошуках тіл загиблих. Роботи проводяться як вручну, так і за допомогою важкої інженерної техніки. Під час обстеження завалів кінологічними розрахунками були виявлені фрагменти тіл“, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також: Вночі у Харкові “прилетіло” по підстанції: частково не працює транспорт

Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни  атакували Харків баллістикою та БпЛА . Ракета “Изделие-30” вдарила прямо  в п’ятиповерхівку в Київському районі.  Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих.  Серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.  Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес.

приліт по Академіка Проскури 5в, 7 березня 2026 6

приліт по Академіка Проскури 5в, 7 березня 2026 5

приліт по Академіка Проскури 5в, 7 березня 2026 3

приліт по Академіка Проскури 5в, 7 березня 2026 2

приліт по Академіка Проскури 5в, 7 березня 2026

Автор: Оксана Горун
