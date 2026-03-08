Вночі в Харкові “прилетіло” по підстанції: місцями не працює транспорт

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що вночі російський БпЛА в Харкові вдарив по енергетичному об’єкту.

“Вночі був такий удар по енергетичному об’єкту. Це трансформаторна підстанція, яка була дуже серйозно пошкоджена. Це було приблизно о четвертій годині ранку. Працюють наші спеціалісти, працюють енергетики, і роботи тривають”, – сказав Терехов.

Водночас бот міськради “Транспорт у Харкові” повідомляє про знеструмлення після обстрілу частини маршрутів електротранспорту, зокрема жителі Салтівки пишуть про те, що не їздять тролейбуси 34 маршруту.

Також міський голова Харкова зазначив, що в місті продовжують розбирати завали на місці “прильоту” по п’ятиповерхівці.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“У результаті цього влучання 26 людей отримали поранення, і серед них діти. На жаль, є діти, які у важкому стані перебувають зараз у лікарні, лікарі буквально борються за те, щоб вони жили. Крім цього, ще тривають важкі рятувальні роботи, і на теперішню годину ми маємо 10 людей, які загинули під час цього страшного удару по багатоповерхівці в місті Харкові. Але роботи ще тривають, і неможливо остаточно сказати, скільки людей зараз знаходяться під завалами“, – визнав мер.

За словами Терехова, роботи йдуть важко – у практично цілодобовому режимі. Але їх доводиться переривати під час повітряних тривог, яких зараз багато.

“Окрім цього, тривають роботи по інших будинках. Бо взагалі було пошкоджено 23 житлових будинки – це багатоповерхові житлові будинки. Один з них дуже серйозно пошкоджений, практично зруйнований 3-й, 4-й і 5-й поверхи цього житлового будинку. І там перебували люди, на диво вони не постраждали. Це дійсно диво. Крім цього, пошкоджена школа. Крім цього, дуже серйозно пошкоджена котельня, яка заживлює цей мікрорайон. Роботи тривають, ми працюємо цілодобово “, – зазначив міський голова Харкова.