Ночью в Харькове «прилетело» по подстанции: частично не работает транспорт

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что ночью российский БпЛА в Харькове ударил по энергетическому объекту.

«Ночью последовал такой удар по энергетическому объекту. Это трансформаторная подстанция, которая была серьезно повреждена. Это было примерно в четыре часа утра. Работают наши специалисты, работают энергетики и работы продолжаются», — сказал Терехов.

В то же время бот горсовета «Транспорт в Харькове» сообщает об обесточивании после обстрела частти маршрутов электротранспорта, в частности жители Салтовки пишут о том, что не ездят троллейбусы 34 маршрута.

Также городской голова Харькова отметил, что в городе продолжают разбирать завалы на месте «прилета» по пятиэтажке.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«В результате этого попадания 26 человек получили ранения, и среди них дети. К сожалению, есть дети, которые находятся в тяжелом состоянии, сейчас в больнице, врачи буквально борются за то, чтобы они жили. Кроме этого, еще продолжаются тяжелые спасательные работы, и в настоящее время мы имеем 10 человек, погибших во время этого страшного удара по многоэтажке в городе Харькове. Но работы еще продолжаются, и невозможно совсем сказать, сколько людей сейчас находятся под завалами», — признал мэр.

По словам Терехова, работы идут тяжело — в практически круглосуточном режиме. Но их приходится прерывать во время воздушных тревог, которых сейчас много.

«Кроме этого, продолжаются работы по другим домам. Потому что вообще было повреждено 23 жилых дома — это многоэтажные жилые дома. Один из них очень серьезно поврежден, практически разрушены 3-й, 4-й и 5-й этажи этого жилого дома. И там находились люди, удивительно, что они не пострадали. Это действительно чудо. Кроме того, повреждена школа. Кроме этого, очень серьезно повреждена котельная, заживляющая этот микрорайон. Работы продолжаются, мы работаем круглосуточно», — отметил городской голова Харькова.