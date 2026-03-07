Удар по РФ по будинку: 9 березня в Харкові буде днем жалоби за загиблими
У понеділок, 9 березня, у Харкові буде оголошений день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по п’ятиповерхівці в Київському районі в ніч проти 7 березня.
“У Харкові буде оголошено день жалоби одразу по закінченні рятувально-пошукових робіт на місці удару, які триватимуть два дні”, – повідомив мер Ігор Терехов.
Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові, починаючи з 01:34 7 березня. Росіяни атакували балістикою та БпЛА, підтвердив мер Ігор Терехов. Внаслідок прямого влучання ракети у п’ятиповерхівку в Київському районі був зруйнований під’їзд цього будинку. Сталася пожежа на площі 300 квадратних метрів, повідомили в облуправлінні ДСНС. За даними облпрокуратури, попередньо, по дому вдарили ракетою «Изделие-30». Загинули семеро людей, серед яких двоє дітей. 9-річний хлопчик загинув разом із мамою, вона була вчителькою початкових класів ліцею №6. Також разом із мамою загинула 13-річна дівчинка, учениця ліцею №16. Понад десять осіб постраждали, у тому числі троє дітей. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, до лікарень доправили чотирьох поранених. У вкрай тяжкому стані в реанімації перебуває 11-річний хлопчик, а в 6-річного хлопчика із цієї ж родини — забої. У Київському районі пошкоджені 19 багатоповерхівок та школа, зруйнована низка торгових павільйонів. Також вночі був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, «шахед» вдарив по промзоні в Основ’янському районі.
Категорії: Події, Харків; Теги: день траура, загиблі, новини Харкова, ракетний удар;
