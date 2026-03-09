БпЛА упал возле многоэтажек в Харькове: горят машины, есть пострадавшие
«Прилет» российского дрона зафиксировали в Индустриальном районе Харькова возле жилых многоэтажек.
Дополнено в 22:16. Как сообщил мэр Игорь Терехов с места «прилета», было попадание «Шахеда» рядом с многоэтажными домами в Индустриальном районе. Среди пострадавших — 16-летняя девушка с острой реакцией на стресс. Сгорели два автомобиля, еще два повреждены. В пяти многоэтажках выбиты окна. Кроме этого, пострадала электросеть. Это уже второе попадание в этот же двор за последнее время. Дом недавно восстановили и теперь вынуждены делать это заново.
Пострадавших уже шесть.
Дополнено в 22:00. 51-летний пострадавший госпитализирован с взрывным ранением. 16-летняя девушка, 41-летняя женщина и 36-летний мужчина получают помощь медиков на месте.
Дополнено в 21:43. Число пострадавших возросло до пяти, среди них малолетний ребенок.
Также, как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, среди пострадавших — 16-летняя девушка, у нее острый шок.
Дополнено в 21:22. По данным мэра Игоря Терехова, пожара в домах вблизи места «прилета» нет, но выбито много окон. Вдоль многоэтажек горят машины.
Известно о трех пострадавших.
21:10. О попадании российского дрона в Индустриальном районе сообщил в 20:59 мэр Игорь Терехов. Детали еще выясняют.
Воздушную тревогу в городе объявили еще в 20:23 в связи с угрозой БпЛА «Шахед». Мониторинговые каналы сообщали о беспилотнике в районе станции метро «Индустриальная». Вскоре был слышен взрыв.
Напомним, около 13:00 9 марта «прилет» БпЛА зафиксировали в Новобаварском районе. Было повреждено нежилое помещение, сообщалось об одном пострадавшем.
Как ранее информировал мэр Игорь Терехов, 16 раз обстреляли военные РФ Харьков в течение недели со 2 по 8 марта. По городу прилетели три ракеты, около десяти БпЛА и один FPV-дрон.
