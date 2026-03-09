Удары почти каждый день, ужасная ночь: Терехов рассказал, чем били по Харькову
16 раз обстреляли военные РФ Харьков в течение недели со 2 по 8 марта. По городу прилетели три ракеты, около десяти БпЛА и один FPV-дрон.
Как констатировал мэр Игорь Терехов, почти ежедневно город подвергался ударам. Пострадали жилые дома, предприятия, школы и критическая инфраструктура в Шевченковском, Немышлянском, Киевском, Индустриальном, Салтовском и Основянском районах.
Городской голова напомнил, что самой ужасной была ночь на субботу, когда российская ракета попала в пятиэтажку. На данный момент известно о 11 погибших, среди них двое детей. Еще 20 человек пострадали, в том числе четверо детей.
По Харькову прилетели:
- четыре БПЛА «Молния»
- обломки двух БПЛА «Гербера»
- два БПЛА «Шахед»
- две ракеты «Искандер-М»
- обломки одного БПЛА «Шахед»
- крылатая ракета типа «Х-69»
- обломки одного БПЛА неопределенного типа
- БПЛА неопределенного типа
- БПЛА типа «Италмас»
- FPV-дрон
Общая продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 38 часов (26%) меньше, чем в среднем по области.
«Коммунальные службы и волонтеры всю неделю работали без перерыва: закрывали разбитые тепловые контуры, восстанавливали сети, разбирали завалы и помогали людям вернуться к нормальной жизни. Объем работ колоссальный, но Харьков держится и продолжает жить!» — добавил Терехов.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 60 населенных пунктов Харьковской области обстреляли военные РФ в течение недели со 2 по 8 марта. Только беспилотников было более трехсот. Наибольшие повреждения зафиксировали в Чугуевском районе.
Категории: Происшествия, Харьков
