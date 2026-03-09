Удари майже щодня, жахлива ніч: Терехов розповів, чим били по Харкову
16 разів обстріляли військові РФ Харків протягом тижня з 2 по 8 березня. По місту прилетіли три ракети, близько десяти БпЛА та один FPV-дрон.
Як констатував мер Ігор Терехов, майже щодня місто зазнавало ударів. Постраждали житлові будинки, підприємства, школи та критична інфраструктура у Шевченківському, Немишлянському, Київському, Індустріальному, Салтівському та Основ’янському районах.
Міський голова нагадав, що найжахливішою була ніч проти суботи, коли російська ракета влучила в п’ятиповерхівку. Наразі відомо про 11 загиблих, серед них двоє дітей. Ще 20 людей постраждали, зокрема четверо дітей.
По Харкову прилетіли:
- чотири БпЛА «Молния»
- уламки двох БпЛА «Гербера»
- два БпЛА «Шахед»
- дві ракети “Іскандер-М”
- уламки одного БпЛА «Шахед»
- крилата ракета типу «Х-69»
- уламки одного БпЛА невизначеного типу
- БпЛА невизначеного типу
- БпЛА типу «Італмас»
- FPV-дрон
Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 38 годин (26%) меншою, ніж у середньому по області.
“Комунальні служби та волонтери весь тиждень працювали безперервно: закривали розбиті теплові контури, відновлювали мережі, розбирали завали та допомагали людям повернутися до нормального життя. Обсяг робіт колосальний, але Харків тримається і продовжує жити!” – додав Терехов.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 60 населених пунктів Харківської області обстріляли військові РФ протягом тижня з 2 до 8 березня. Тільки безпілотників було понад триста. Найбільші пошкодження зафіксували у Чугуївському районі.
