Вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно
В Новобаварском районе зафиксировали «прилет» вражеского БпЛА.
Об этом около 13:00 сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Есть информация об одном пострадавшем. Подробности выясняем», — написал мэр.
В результате удара БпЛА повреждено нежилое помещение, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, утром мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что специалисты завершили поисково-спасательную операцию в доме в Киевском районе, куда ударила российская ракета 7 марта. Ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс. 9 марта в Харькове объявлен траур по погибшим в результате российской атаки.
Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 13:02