Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: що відомо

Події 13:02   09.03.2026
Вікторія Яковенко
Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: що відомо Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

У Новобаварському районі зафіксували «приліт» ворожого БпЛА.

Про це близько 13:00 повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Є інформація про одного постраждалого. Подробиці зʼясовуємо», – написав міський голова.

Внаслідок удару БпЛА пошкоджено нежитлове приміщення, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов

Нагадаємо, вранці мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що фахівці завершили пошуково-рятувальну операцію в будинку в Київському районі, куди вдарила російська ракета 7 березня. Ракета “Изделие-30” вдарила прямо  в п’ятиповерхівку в Київському районі.  Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих.  Серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик.  Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес. 9 березня в Харкові оголошена жалоба за загиблими внаслідок російської атаки.

Автор: Вікторія Яковенко
