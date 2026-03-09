Поисково-спасательная операция в Киевском районе окончена, но людей еще ищут

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что специалисты закончили поисково-спасательную операцию в доме в Киевском районе, куда ударила российская ракета 7 марта.

Он отметил, что о точном количестве погибших можно будет говорить только после проведения необходимых экспертиз, ведь под завалами обнаружили фрагменты тел.

Тем временем глава МВД Игорь Клименко напомнил, что поисково-спасательная операция продолжалась больше двух суток. За это время сотрудники ГСЧС вывезли более 2400 кубометров строительных материалов.

«К сожалению, погибли десять человек, среди них два ребенка: 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. Также из-под завалов деблокированы фрагменты тел, идентификация продолжается. По меньшей мере 16 человек в результате атаки травмированы, среди них три ребенка. Кинологи с поисковиками еще будут продолжать работать и после завершения спасательной операции», – отметил Клименко.

Все из-за того, что пропавшими без вести до сих пор считаются четыре человека.

«Всего в результате этого удара повреждены около двух десятков домов, автомобили, учебное заведение. К разбору завалов и ликвидации последствий ракетного удара были вовлечены сотни специалистов. Работали кинологи, верхолазы, инженерное подразделение, команды ГСЧС из других регионов. Наши психологи оказали помощь десяткам людей», – добавил Клименко.

Напомним, ночью 7 марта россияне атаковали Харьков баллистикой и БпЛА. Ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс. 9 марта в Харькове объявлен траур по погибшим в результате российской атаки.