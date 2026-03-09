Сегодня утром россияне обстреляли Чугуевщину, есть пострадавшая

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что сегодня, 9 марта, около 06:25 армия РФ выпустила беспилотник по огороду возле частного дома в селе Старая Покровка Чугуевского района.

По предварительной информации, россияне атаковали село беспилотником типа «Герань-2». В результате удара острую стрессовую реакцию получила 75-летняя хозяйка дома.

«Также 8 марта около 10:50 российские военные, предварительно FPV-дроном, атаковали с. Слатино Харьковского района. Ранение получил 59-летний мужчина. В тот же день около 11:15 в Дергачах в результате удара вражеского БпЛА, предварительно типа «Молния», повреждено хозяйственное сооружение на территории частного домовладения», – добавили правоохранители.

По факту совершенных военных преступлений прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины, добавили в сообщении.

