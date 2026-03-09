Сьогодні вранці росіяни обстріляли Чугуївщину, є постраждала
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що сьогодні, 9 березня, близько 06:25 армія РФ випустила безпілотник по городу біля приватного будинку в селі Стара Покровка Чугуївського району.
За попередньою інформацією, росіяни атакували село безпілотником типу “Герань-2”. Внаслідок удару гостру стресову реакцію отримала 75-річна господиня будинку.
“Також 8 березня близько 10:50 російські військові, попередньо FPV-дроном, атакували с. Слатине Харківського району. Поранення отримав 59-річний чоловік. Того ж дня близько 11:15 у м. Дергачі внаслідок удару ворожого БпЛА, попередньо типу «Молнія», пошкоджено господарчу споруду на території приватного домоволодіння”, – додали правоохоронці.
За фактом скоєних воєнних злочинів прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, додали в повідомленні.
