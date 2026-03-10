Як збивали БпЛА, що летіли на Харків: відео показали оборонці
П’ять російських безпілотників, які летіли на Харків, знешкодили воїни-зенітники 113-ї окремої бригади ТрО в ніч проти 8 березня.
Відео бойової роботи відділ комунікації бригади опублікував сьогодні.
“П’ять перехоплень — п’ять перемог! Воїни-зенітники 113-ї окремої бригади ТрО знову довели: наше небо під замком, ключі від якого — у руках професіоналів. Рахунок на користь України — 5:0!” – йдеться у публікації.
Захисники збили два БпЛА «Шахед», БпЛА «ZALA» та «Supercam», а також БпЛА «Гербера».
“Це не просто статистика. Це врятовані життя у житлових кварталах, це цілі будинки та спокійні сни харків’ян. Кожен влучний постріл — це симфонія нашої люті та майстерності”, – наголосили у підрозділі.
Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 4 березня відповів на питання кореспондентки МГ «Об’єктив» щодо боротьби з дронами в небі над Харковом та посилення ППО. Зокрема, він запевнив, що у процесі зміцнення системи ППО на Харківщині не зупиняються. Серед викликів, з якими належить боротися, він наголосив на появі на харківській кільцевій російських FPV-дронів на оптоволокні.
Як повідомляла МГ “Об’єктив” 10 березня, за останні дні воїни 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії України збили в небі над Харківщиною два «шахеди».
