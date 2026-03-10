Live

РФ вигадала фейк про “загибель жіночого батальйону БпЛА під Куп’янськом” – ЦПД

Суспільство 16:17   10.03.2026
Вікторія Яковенко
РФ вигадала фейк про "загибель жіночого батальйону БпЛА під Куп'янськом" – ЦПД

Російська пропаганда поширює дезінформацію про ситуацію в Купʼянську, попереджають у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, у ворожих телеграм-каналах заявляють, що нібито українські військові через «дефіцит патронів» намагалися проникнути до міста, переодягнувшись у цивільний одяг.

Також, поширюють вигадки про загибель “першого жіночого батальйону БпЛА під Купʼянськом”, який нібито створили через нестачу особового складу, зазначили у ЦПД.

“Не маючи контролю над містом, російські пропагандисти через систематичні інформаційні вкиди намагаються створити ілюзію своєї присутності, водночас транслюючи наративи про нібито дефіцит боєприпасів і кадрові проблеми в ЗСУ. Подібні фейки поширюються без жодних доказів — лише вигадані деталі, емоційні описи та неіснуючі цифри для більшої правдоподібності”, – йдеться у повідомленні.

Мета таких вкидів – деморалізувати українське суспільство та створити враження кадрового колапсу в армії.

Читайте також: “Шахеди” летіли на житлові квартали Харкова: як нищать ворожі БпЛА (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
