РФ придумала фейк о «гибели женского батальона БпЛА под Купянском» — ЦПД

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о ситуации в Купянске, предупреждают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, во вражеских Telegram-каналах заявляют, что якобы украинские военные из-за «дефицита патронов» пытались проникнуть в город, переодевшись в гражданскую одежду.

Также распространяют выдумки о гибели «первого женского батальона БпЛА под Купянском», который якобы создали из-за нехватки личного состава, отметили в ЦПД.

«Не имея контроля над городом, российские пропагандисты через систематические информационные вбросы пытаются создать иллюзию своего присутствия, одновременно транслируя нарративы о якобы дефиците боеприпасов и кадровых проблемах в ВСУ. Подобные фейки распространяются без каких-либо доказательств — только выдуманные детали, эмоциональные описания и несуществующие цифры для большей правдоподобности», — говорится в сообщении.

Цель таких вбросов – деморализовать украинское общество и создать впечатление кадрового коллапса в армии.