РФ придумала фейк о «гибели женского батальона БпЛА под Купянском» — ЦПД
Российская пропаганда распространяет дезинформацию о ситуации в Купянске, предупреждают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
В частности, во вражеских Telegram-каналах заявляют, что якобы украинские военные из-за «дефицита патронов» пытались проникнуть в город, переодевшись в гражданскую одежду.
Также распространяют выдумки о гибели «первого женского батальона БпЛА под Купянском», который якобы создали из-за нехватки личного состава, отметили в ЦПД.
«Не имея контроля над городом, российские пропагандисты через систематические информационные вбросы пытаются создать иллюзию своего присутствия, одновременно транслируя нарративы о якобы дефиците боеприпасов и кадровых проблемах в ВСУ. Подобные фейки распространяются без каких-либо доказательств — только выдуманные детали, эмоциональные описания и несуществующие цифры для большей правдоподобности», — говорится в сообщении.
Цель таких вбросов – деморализовать украинское общество и создать впечатление кадрового коллапса в армии.
Читайте также: «Шахеды» летели на жилые кварталы Харькова: как уничтожают вражеские БпЛА
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, пропаганда, фейки, Центр противодействия дезинформации;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ придумала фейк о «гибели женского батальона БпЛА под Купянском» — ЦПД», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 16:17;