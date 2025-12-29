Live

С помощью ИИ украинцам внушают, что света нет из-за действий власти — ЦПД

Общество 09:40   29.12.2025
Оксана Горун
С помощью ИИ украинцам внушают, что света нет из-за действий власти — ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил о «волне сгенерированного контента», с помощью которого украинцам «подбрасывают» мысль, кто виноват, что у них нет электричества.

«Распространяются видеоролики, полностью созданные с помощью технологии искусственного интеллекта, герои которых продвигают следующие тезисы: якобы отключение электроэнергии — целенаправленные действия украинской власти; причина отключений в том, что Украина продает электроэнергию за границу; отключения происходят несправедливо и так далее», — отметили в ЦПД.

По данным специалистов, больше всего таких роликов — в ТіkТоk. Их распространяют под видом юмористического контента. Однако, как считают в ЦПД, цель совершенно серьезная — дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украиине.

«В действительности единственная причина отключений света — террористические удары россии по энергетической инфраструктуре Украины», — подчеркнули борцы с дезинформацией.

Ранее Центр уже писал о распространении сгенерированных с помощью ИИ видео, мемов и песен, которые иронизируют над отсутствием света.

«Такой формат легко привлекает аудиторию, быстро разлетается по соцсетям и активно распространяется не только ботами, но и реальными пользователями. Несмотря на шутливую подачу, этот контент продвигает вредный нарратив: ответственность за отключение света переводится на украинские власти, чиновников или облэнерго», — пояснили специалисты.

Отметим, в Харьковской области сегодня, 29 декабря, действуют графики почасовых отключений. Их ввели по указанию Укрэнерго из-за тяжелой ситуации в Объединенной энергосистеме. В отдельных регионах Украины ситуация с отключениями гораздо более тяжелая: так, после массированной атаки 27 декабря без электричества осталась часть столицы Украины — Киева, в Киевской области также обесточены некоторые крупные населенные пункты.

Автор: Оксана Горун
