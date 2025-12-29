Как будут отключать электричество в Харькове и области 29 декабря: график
На Харьковщине 29 декабря будут действовать графики почасовых отключений, предупредило АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики отметили, что из-за российских обстрелов ситуация в Объединенной энергосистеме остается сложной. Поэтому Укрэнерго дало указание задействовать ГПО. Часы отключения электричества по очередям и подочередям будут ориентировочно следующими:
1.1 00:00–04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
2.1 01:00–04:30; 09:00–15:00; 18:30–24:00
2.2 01:00-04:30; 09:00–15:00; 18:30–24:00
3.1 04:30–08:00; 09:00-11:30; 15:00–20:00; 22:00-24:00
3.2 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00–20:00; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00–18:30
4.2 01:00–08:00; 09:00-11:30; 15:00–18:30
5.1 00:00–01:00; 06:00-11:30; 15:00–18:30; 20:00-22:00
5.2 00:00–01:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00
6.1 00:00–01:00; 08:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-06:00; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-22:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Ограничения мощности будут действовать также для промышленности и бизнеса.
«Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, следите за обновлением на официальных ресурсах «Харьковоблэнерго», — рекомендуют энергетики.
