Live

Как будут отключать электричество в Харькове и области 29 декабря: график

Общество 07:21   29.12.2025
Оксана Горун
Как будут отключать электричество в Харькове и области 29 декабря: график

На Харьковщине 29 декабря будут действовать графики почасовых отключений, предупредило АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики отметили, что из-за российских обстрелов ситуация в Объединенной энергосистеме остается сложной. Поэтому Укрэнерго дало указание задействовать ГПО. Часы отключения электричества по очередям и подочередям будут ориентировочно следующими:

1.1 00:00–04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
2.1 01:00–04:30; 09:00–15:00; 18:30–24:00
2.2 01:00-04:30; 09:00–15:00; 18:30–24:00
3.1 04:30–08:00; 09:00-11:30; 15:00–20:00; 22:00-24:00
3.2 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00–20:00; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 09:00-11:30; 15:00–18:30
4.2 01:00–08:00; 09:00-11:30; 15:00–18:30
5.1 00:00–01:00; 06:00-11:30; 15:00–18:30; 20:00-22:00
5.2 00:00–01:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00
6.1 00:00–01:00; 08:00-09:00; 11:30-18:30; 20:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-06:00; 08:00-09:00; 11:30-15:00; 18:30-22:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Ограничения мощности будут действовать также для промышленности и бизнеса.

«Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, следите за обновлением на официальных ресурсах «Харьковоблэнерго», — рекомендуют энергетики.

Читайте также: По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус

Автор: Оксана Горун
Популярно
Большой снег надвигается на Харьковщину — объявлено штормовое предупреждение
Большой снег надвигается на Харьковщину — объявлено штормовое предупреждение
28.12.2025, 12:49
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
28.12.2025, 15:50
Снег, мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 29 декабря
Снег, мороз, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 29 декабря
28.12.2025, 19:09
Необычный кот появился в экопарке под Харьковом (видео)
Необычный кот появился в экопарке под Харьковом (видео)
28.12.2025, 20:02
Новости Харькова — главное за 29 декабря: мужчина погиб в пожаре, фронт
Новости Харькова — главное за 29 декабря: мужчина погиб в пожаре, фронт
29.12.2025, 08:20
Десять атак за сутки было на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Десять атак за сутки было на Харьковщине — Генштаб ВСУ
29.12.2025, 08:14

Новости по теме:

27.12.2025
Графики отключений электричества ввели в Харькове и области 27 декабря
25.12.2025
Как будут отключать свет в регионе сегодня – энергетики опубликовали графики
23.12.2025
График отключения электричества в Харьковской области на 24 декабря составили
22.12.2025
Как будут отключать свет в Харьковской области 23 декабря — график
21.12.2025
Как будут отключать свет 22 декабря в Харьковской области: графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать электричество в Харькове и области 29 декабря: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2025 в 07:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 29 декабря будут действовать графики почасовых отключений, предупредило АО «Харьковоблэнерго»".