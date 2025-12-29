Live

Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік

Суспільство 07:21   29.12.2025
Оксана Горун
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік

На Харківщині 29 грудня діятимуть графіки погодинних відключень, попередило АТ “Харківобленерго”.

Енергетики зазначили, що через російські обстріли ситуація в Об’єднаній енергосистемі залишається складною. Тому Укренерго дало вказівку пустити в дію ГПВ. Години відключення електрики по чергах та підчергах будуть орієнтовно наступними:

1.1 00:00–04:30; 08:00–09:00; 11:30–15:00; 18:30–20:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00–09:00; 11:30–15:00; 18:30–20:00; 22:00-24:00
2.1 01:00–04:30; 09:00–15:00; 18:30–24:00
2.2 01:00–04:30; 09:00–15:00; 18:30–24:00
3.1 04:30–08:00; 09:00–11:30; 15:00–20:00; 22:00-24:00
3.2 04:30-08:00; 09:00–11:30; 15:00–20:00; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 09:00–11:30; 15:00–18:30
4.2 01:00–08:00; 09:00–11:30; 15:00–18:30
5.1 00:00–01:00; 06:00–11:30; 15:00–18:30; 20:00-22:00
5.2 00:00–01:00; 06:00–09:00; 11:30–18:30; 20:00-22:00
6.1 00:00–01:00; 08:00–09:00; 11:30–18:30; 20:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-06:00; 08:00–09:00; 11:30–15:00; 18:30-22:00

Дізнатися свою чергу можна  ТУТ.

Обмеження потужності діятимуть також для промисловості та бізнесу.

“Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож слідкуйте за оновленням на офіційних ресурсах “Харківобленерго”, – рекомендують енергетики.

