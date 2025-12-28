За маршрутом тролейбуса №20 у Харкові поки що курсуватиме автобус

Через відсутність напруги внаслідок російських атак, з понеділка, 29 грудня, у Харкові замість тролейбуса №20 працюватиме тимчасовий автобус №20.

Як повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міської ради, на період відновлювальних робіт автобус курсуватиме так: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України».

Як повідомлялося, 26 грудня після удару КАБом на вулиці Клочківській, на ділянці від вулиці Європейської до проспекту Перемоги, тимчасово не курсували трамваї.