По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус
Из-за отсутствия напряжения в результате российских атак, с понедельника, 29 декабря, в Харькове вместо троллейбуса №20 будет работать временный автобус №20.
Как сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета, на период восстановительных работ автобус будет курсировать так: разворотный круг «602 микрорайон» — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».
Как сообщалось, 26 декабря после удара КАБом по улице Клочковской на участке от улицы Европейской до проспекта Победы временно не курсировали трамваи.
Читайте также: Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2025 в 18:00;