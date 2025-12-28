По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус

Из-за отсутствия напряжения в результате российских атак, с понедельника, 29 декабря, в Харькове вместо троллейбуса №20 будет работать временный автобус №20.

Как сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета, на период восстановительных работ автобус будет курсировать так: разворотный круг «602 микрорайон» — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».

Как сообщалось, 26 декабря после удара КАБом по улице Клочковской на участке от улицы Европейской до проспекта Победы временно не курсировали трамваи.