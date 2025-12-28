Live

По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус

Транспорт 18:00   28.12.2025
Елена Нагорная
По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус

Из-за отсутствия напряжения в результате российских атак, с понедельника, 29 декабря, в Харькове вместо троллейбуса №20 будет работать временный автобус №20.

Как сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета, на период восстановительных работ автобус будет курсировать так: разворотный круг «602 микрорайон» — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины».

Как сообщалось, 26 декабря после удара КАБом по улице Клочковской на участке от улицы Европейской до проспекта Победы временно не курсировали трамваи.

Читайте также: Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Большой снег надвигается на Харьковщину — объявлено штормовое предупреждение
Большой снег надвигается на Харьковщину — объявлено штормовое предупреждение
28.12.2025, 12:49
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
28.12.2025, 15:50
Новости Харькова — главное за 28 декабря: фронт, в РФ снова лгут о Купянске
Новости Харькова — главное за 28 декабря: фронт, в РФ снова лгут о Купянске
28.12.2025, 16:31
Сегодня 28 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 декабря 2025: какой праздник и день в истории
28.12.2025, 06:00
НАБУ разоблачило нардепов-взяточников. СМИ: среди них — харьковчанин Пивоваров
НАБУ разоблачило нардепов-взяточников. СМИ: среди них — харьковчанин Пивоваров
28.12.2025, 09:38
По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус
По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус
28.12.2025, 18:00

Новости по теме:

27.10.2025
Автобус до кладбища №13 пустят в Харькове
22.10.2025
Автобус с Центрального рынка завтра, 23 октября, изменит расписание в Харькове
20.10.2025
Автобус с Северной Салтовки изменил расписание движения в Харькове
25.09.2025
Движение в Харькове несколько дней будут перекрывать: как поедет транспорт
05.09.2025
До понедельника перекроют для транспорта улицу в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «По маршруту троллейбуса №20 в Харькове пока что будет курсировать автобус», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2025 в 18:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за отсутствия напряжения в результате российских атак, с понедельника, 29 декабря, в Харькове вместо троллейбуса №20 будет работать временный автобус №20.".