Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список
Ряд электричек не будет курсировать в Харьковской области 1 и 2 января.
«Новогодние праздники — это время уюта и немного другого ритма жизни. В эти дни пассажиров на отдельных пригородных направлениях становится меньше. Поэтому в эти дни некоторые пригородные и региональные поезда временно не будут курсировать», — объясняют в АО «Укрзалізниця».
1 января не будут ходить следующие поезда:
No7001 Харьков-Пассажирский-Лозовая
No6682 Власовка — Харьков-Пассажирский
No6307 Харьков-Пассажирский — Мерчик
No6222 Мерчик — Люботин
No6266 Боромля — Люботин
No6261/6262 Люботин – Лебединская
На 1 и 2 января отменен поезд No6169/6170 Пересечная – Харьков-Пассажирский.
2 января не поедет электричка No6414 Лозовая — Харьков-Пассажирский.
Читайте также: После поездки в киевской электричке Гринч передумал воровать Рождество
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 декабря 2025 в 15:50;