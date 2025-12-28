Live

Некоторые харьковские электрички отменяют на 1 и 2 января — список

Транспорт 15:50   28.12.2025
Елена Нагорная
Ряд электричек не будет курсировать в Харьковской области 1 и 2 января.

«Новогодние праздники — это время уюта и немного другого ритма жизни. В эти дни пассажиров на отдельных пригородных направлениях становится меньше. Поэтому в эти дни некоторые пригородные и региональные поезда временно не будут курсировать», — объясняют в АО «Укрзалізниця».

1 января не будут ходить следующие поезда:

No7001 Харьков-Пассажирский-Лозовая
No6682 Власовка — Харьков-Пассажирский
No6307 Харьков-Пассажирский — Мерчик
No6222 Мерчик — Люботин
No6266 Боромля — Люботин
No6261/6262 Люботин – Лебединская

На 1 и 2 января отменен поезд No6169/6170 Пересечная – Харьков-Пассажирский.

2 января не поедет электричка No6414 Лозовая — Харьков-Пассажирский.

Автор: Елена Нагорная
