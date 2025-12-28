Деякі харківські електрички скасовують на 1 і 2 січня – список
Низка електричок не курсуватиме в Харківській області на новорічні свята, 1 та 2 січня.
«Новорічні свята — це час затишку і трохи іншого ритму життя. У ці дні пасажирів на окремих приміських напрямках меншає. Тож у ці дні деякі приміські та регіональні поїзди тимчасово не курсуватимуть», — пояснюють в АТ «Укрзалізниця».
1 січня не ходитимуть такі поїзди:
No7001 Харків-Пасажирський-Лозова
No6682 Власівка – Харків-Пасажирський
No6307 Харків-Пасажирський – Мерчик
No6222 Мерчик – Люботин
No6266 Боромля – Люботин
No6261/6262 Люботин – Лебединська
На 1 та 2 січня скасований поїзд No6169/6170 Пересічна – Харків-Пасажирський.
2 січня не ходитиме електричка No6414 Лозова – Харків-Пасажирський.
