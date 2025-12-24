Після поїздки в київській електричці Грінч передумав красти Різдво

Live

Про незвичайну розвагу, яку влаштували для пасажирів у київській електричці, розповіли в АТ “Укрзалізниця”. 

Завжди незадоволений мешканець Хтовська вирішив покататися Kyiv City Express. З цікавості чи підступним наміром – історія замовчує.

Подорож захопила його з головою. Грінч ганяв вагонами (хоча так робити не варто), підсідав до пасажирів, жартував, фотографувався і навіть зазирав у кабіну машиніста“, – пишуть залізничники.

Грінч у київській електричці
Фото: Kyiv City Express

Іноземний гість здивувався, що серед пасажирів зовсім не було злих людей – у вагоні панували гумор та святковий настрій.

Грінч у київській електричці
Фото: Kyiv City Express

І тоді Грінч зрозумів: дух Різдва – не в подарунках і ялинках, а в людях, їхніх усмішках, у щасті бути поруч. Навіть в комфортному вагоні міської електрички. Грінч передумав красти Різдво”, – додали у повідомленні.

