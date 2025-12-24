Live

После поездки в киевской электричке Гринч передумал воровать Рождество

Общество 11:47   24.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
После поездки в киевской электричке Гринч передумал воровать Рождество Фото: Kyiv City Express

О необычном развлечении, которое устроили для пассажиров киевской электрички, рассказали в АО «Укрзалізниця». 

Всегда недовольный житель Ктограда решил прокатиться Kyiv City Express. Из любопытства или с коварным умыслом – история умалчивает.

«Путешествие захватило его с головой. Гринч гонял вагонами (хотя так делать не стоит), подсаживался к пассажирам, шутил, фотографировался и даже заглядывал в кабину машиниста», – пишут железнодорожники.

Гринч в киевской электричке
Фото: Kyiv City Express

Иностранный гость удивился, что среди пассажиров совсем не оказалось злых людей – в вагоне царили юмор и праздничное настроение.

Гринч в киевской электричке
Фото: Kyiv City Express

«И тогда Гринч понял: дух Рождества – не в подарках и елках, а в людях, их улыбках, в счастье быть рядом. Даже в удобном вагоне городской электрички. Гринч передумал воровать Рождество», – добавили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
