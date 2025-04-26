Айтишники в Харькове перестали вкладываться в новичков: почему, что делать

IT-компании в Харькове реже берут на работу юниоров и тратят ресурсы ни их обучение. «Конкуренцию» начинающим составляет искусственный интеллект, но выход все же есть.

«Тем, кто без опыта, сейчас очень трудно найти работу, потому что в области все меньше задач, на которых может тренироваться junior-специалист. И соответственно, мы с нашими всеми университетами сейчас работаем, чтобы студенты как можно дольше оставались в университете, первые свои проекты делали в университете, чтобы фактически университет выпускал middle, то есть специалистов среднего уровня, уже имеющих какой-то практический опыт. У них будет больше шансов на практическое трудоустройство», — рассказала в комментарии МГ «Объектив» исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Она отметила: если раньше IT-комании брали на работу уже студентов третьего курса и обучали дальше за свой счет, то сейчас искусственный интеллект решает наиболее простые задачи индустрии.

«Были задачи банальные. А сейчас эти задачи может сделать искусственный интеллект. Он делает это гораздо дешевле и с меньшим эмоциональным истощением ментора, чем это делает человек на втором курсе. Соответственно, человек будет проходить все те же стадии, но вопрос в том, что компании уже не будут так активно в это инвестировать. В это вынужденно нужно инвестировать этому человеку. Но в других сферах так давно работает. Вот и IТ-отрасль к этому сейчас пришла, что нужно в себя инвестировать, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда», — пояснила Шаповал.