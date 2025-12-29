За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО заявив про “хвилю згенерованого контенту”, за допомогою якого українцям “підкидають” думку, хто винен, що вони не мають електрики.

“Поширюються відеоролики, повністю створені за допомогою технології штучного інтелекту, герої яких просувають такі тези: нібито відключення електроенергії — це цілеспрямовані дії української влади; причина відключень у тому, що Україна продає електроенергію за кордон; відключення відбуваються несправедливо тощо”, — зазначили в ЦПД.

За даними фахівців, найбільше таких роликів – у тіктоці. Їх розповсюджують під виглядом гумористичного контенту. Однак, як вважають у ЦПД, мета цілком серйозна – дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

“Насправді єдина причина відключень світла — терористичні удари росії по енергетичній інфраструктурі України”, – наголосили борці з дезінформацією.

<br />

Раніше Центр уже писав про поширення згенерованих за допомогою ШІ відео, мемів і пісень, які іронізують над відсутністю світла.

“Такий формат легко залучає аудиторію, швидко розлітається соцмережами й активно репоститься не лише ботами, а й реальними користувачами. Попри жартівливу подачу, цей контент просуває шкідливий наратив: відповідальність за відключення світла перекладається на українську владу, чиновників або обленерго“, – пояснили фахівці.

Зазначимо, в Харківській області сьогодні, 29 грудня, діють графіки погодинних відключень. Їх запровадили за вказівкою Укренерго через тяжку ситуацію в Об’єднаній енергосистемі. В окремих регіонах України ситуація з відключеннями набагато важча: так, після масованої атаки 27 грудня без електрики залишилася частина столиці України – Києва, в Київській області також знеструмлені деякі великі населені пункти.