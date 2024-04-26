Науковці знайшли могилу великого філософа Платона у Греції. Допоміг ШІ

Платона, який помер близько 347 року до н. е., вважають одним із головних грецьких філософів. Разом зі своїм наставником Сократом та учнем Арістотелем він заклав основи західної філософії та науки, пише ВВС.

Граціано Ранокк’я, папіролог з Пізанського університету, повідомив, що знайшов точне місце поховання Платона, розшифрувавши папіруси, знайдені майже 300 років тому в Геркуланумі поблизу Неаполя,

Знахідки вказують на те, що Платона поховали в Академії в Афінах, у саду поруч із “Храмом муз”. Це вдалося встановити завдяки новій інтерпретації папірусів, які написав Філодем з епікурейської школи, де описується історія Академії.

“Серед найважливіших новин ми читаємо, що Платон був похований у відведеному для нього садку Академії в Афінах, поруч із так званим Мусейоном чи сакеллумом, присвяченим музам. Досі було відомо лише те, що його поховали на території Академії”, – каже Ранокк’я.

Допоміг штучний інтелект

Геркуланумські папіруси, виявлені 1752 року, налічують понад 1800 доісторичних сувоїв. Їх знайшли на розкішній віллі, яку назвали Вілою папірусів – римському маєтку в Геркуланумі, біля Неаполітанської затоки, яка, як вважали, колись належала тестеві Юлія Цезаря. Але їхній повний зміст досі залишається загадкою, оскільки вчені вважали їх надто крихкими, щоб розгортати – сувої лежали протягом століть під шаром вулканічного попелу після виверження Везувію.

Сувої є єдиною масштабною бібліотекою часів Античності, що зберіглася в повному обсязі.

Вчені намагаються розшифрувати сувої не одне десятиліття. Тепер їм на допомогу прийшли технології штучного інтелекту.

З їхньою допомогою Ранокк’я та його команда зуміли прочитати близько 1000 слів – приблизно 30% усього тексту – і вважають, що повністю розшифрують папірус до 2026 року. Вони зробили сотні інфрачервоних знімків обвуглених сувоїв, що дозволили їм розглянути як лицьовий, а й зворотний бік папіруса. Знахідки потім проаналізував комп’ютер.

Академія Платона була знаменитою школою в давніх Афінах, заснованою за міськими стінами на північному заході міста в 387 до нашої ери. У 86 до н. е. її зруйнували за наказом римського диктатора Сулли.

Новий аналіз також показав, що Платона, можливо, продали у рабство у 399 році до н. е. після смерті Сократа чи 404 року до н. е. під час завоювання острова Егіна спартанцями.