Как сбивали БпЛА, летевшие на Харьков: видео показали защитники
Пять российских беспилотников, летевших на Харьков, обезвредили воины-зенитчики 113-й отдельной бригады ТрО в ночь на 8 марта.
Видео боевой работы отдел коммуникации бригады опубликовал сегодня.
«Пять перехватов — пять побед! Воины-зенитчики 113-й отдельной бригады ТрО снова доказали: наше небо под замком, ключи от которого — в руках профессионалов. Счет в пользу Украины — 5:0!» — говорится в публикации.
Защитники сбили два БпЛА «Шахед», БпЛА «ZALA» и «Supercam», а также БпЛА «Гербера».
«Это не просто статистика. Это спасенные жизни в жилых кварталах, это целые дома и спокойный сон харьковчан. Каждый точный выстрел — это симфония нашей ярости и мастерства», — подчеркнули в подразделении.
Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 4 марта ответил на вопрос корреспондента МГ «Объектив» о борьбе с дронами в небе Харькова и усилении ПВО. В частности, он заверил, что в процессе укрепления системы ПВО на Харьковщине не останавливаются. Среди вызовов, с которыми предстоит бороться, он отметил появление на окружной Харькова российских FPV-дронов на оптоволокне.
Как сообщала МГ «Объектив» 10 марта, за последние дни воины 5-й Слобожанской бригады «Скиф» Нацгвардии Украины сбили в небе над Харьковщиной два «Шахеда».
Читайте также: РФ придумала фейк о “гибели женского батальона БпЛА под Купянском” – ЦПД
