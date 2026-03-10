«Шахеды» летели на жилые кварталы Харькова: как уничтожают вражеские БпЛА
За последние дни воины 5-й Слобожанской бригады «Скиф» Нацгвардии Украины сбили в небе над Харьковщиной два вражеских «Шахеда». Видео опубликовали в соцсетях бригады.
Защитники отметили: БпЛА были нацелены на жилые кварталы и предприятия Харькова.
«Для нас важно уничтожить вражеские «бляшанки» задолго до того, как они приблизятся к Харькову или границ любого населенного пункта Харьковщины, ведь мы прекрасно понимаем и знаем тактику врага — убивать мирное население и уничтожать гражданские предприятий, чтобы посеять панику, навести страх. Что касается гвардейских экипажей мобильных огневых групп, то хотим, чтобы жители Харьковщины были уверены – мы надежно держим небо в целях безопасности гражданского населения”, — рассказал офицер зенитно-ракетного подразделения 5 Слобожанской бригады “Скиф” Дмитрий.
Видео: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» Нацгвардии Украины
Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 4 марта ответил на вопрос корреспондента МГ «Объектив» о борьбе с дронами в небе Харькова и усилении ПВО. В частности, он заверил, что в процессе укрепления системы ПВО на Харьковщине не останавливаются. Среди вызовов, с которыми предстоит бороться, он отметил появление на окружной Харькова российских FPV-дронов на оптоволокне.
