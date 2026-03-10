Live

«Шахеды» летели на жилые кварталы Харькова: как уничтожают вражеские БпЛА

Фронт 13:47   10.03.2026
Виктория Яковенко
«Шахеды» летели на жилые кварталы Харькова: как уничтожают вражеские БпЛА Скриншот

За последние дни воины 5-й Слобожанской бригады «Скиф» Нацгвардии Украины сбили в небе над Харьковщиной два вражеских «Шахеда». Видео опубликовали в соцсетях бригады.

Защитники отметили: БпЛА были нацелены на жилые кварталы и предприятия Харькова.

«Для нас важно уничтожить вражеские «бляшанки» задолго до того, как они приблизятся к Харькову или границ любого населенного пункта Харьковщины, ведь мы прекрасно понимаем и знаем тактику врага — убивать мирное население и уничтожать гражданские предприятий, чтобы посеять панику, навести страх. Что касается гвардейских экипажей мобильных огневых групп, то хотим, чтобы жители Харьковщины были уверены – мы надежно держим небо в целях безопасности гражданского населения”, — рассказал офицер зенитно-ракетного подразделения 5 Слобожанской бригады “Скиф” Дмитрий.

Видео: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» Нацгвардии Украины

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 4 марта ответил на вопрос корреспондента МГ «Объектив» о борьбе с дронами в небе Харькова и усилении ПВО. В частности, он заверил, что в процессе укрепления системы ПВО на Харьковщине не останавливаются. Среди вызовов, с которыми предстоит бороться, он отметил появление на окружной Харькова российских FPV-дронов на оптоволокне.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
10.03.2026, 06:00
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
10.03.2026, 07:35
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
10.03.2026, 14:57
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
10.03.2026, 09:31
Нападения животных на жителей Харьковщины: известна статистика с начала года
Нападения животных на жителей Харьковщины: известна статистика с начала года
10.03.2026, 14:53

Новости по теме:

14.02.2026
Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных (видео)
13.08.2025
В НГУ показали, как отправляли «на концерт Кобзона» врагов на Харьковщине
07.08.2025
В Харьков хотели провезти 73 тыс патронов, 250 кг тротила, что еще: данные НГУ
20.02.2025
Ночью над Харьковом сбили «Шахеды» — видео
18.02.2025
Минус шесть БпЛА за пару дней: как уничтожают дроны РФ, что летят на Харьков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Шахеды» летели на жилые кварталы Харькова: как уничтожают вражеские БпЛА», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 13:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние дни воины 5-й Слобожанской бригады «Скиф» Нацгвардии Украины сбили в небе над Харьковщиной два вражеских «Шахеда». Видео опубликовали в соцсетях бригады.".