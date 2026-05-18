Производили сотни тысяч сигарет без лицензии: 8 подозрений «бизнесменам»

Происшествия 17:43   18.05.2026
Оксана Якушко
Масштабное производство контрафактных сигарет наладили в Люботине, сообщила Харьковская областная прокуратура. 

В сентябре 2025 года двое братьев из Люботина наладили «бизнес» — организовали подпольный цех для изготовлению сигарет. Они привлекли еще шестерых знакомых, арендовали местный цех, где самостоятельно производили сигареты, не имея на это лицензий. Купили спецоборудование и наладили поставки табака и комплектующих в интернете.

Братья-организаторы руководили процессом и вели учет, а сообщники отвечали за техобслуживание станков и принимали заказы от покупателей.

Для конспирации участники группы во время работы выключали сотовую связь, используя для коммуникации исключительно Wi-Fi сеть цеха. А еще лично забирали работников на автомобилях и везли их на место производства, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Готовые сигареты фасовалии по зип-пакетам и сбывали оптом и в розницу почтой по всей территории Украины.

В конце января 2026 года правоохранители провели 8 санкционированных обысков по месту жительства организаторов, подельников и в помещении цеха, где хранилась незаконная продукция. На месте обнаружили:

— 5 станков для изготовления и 3 станка для фасовки табачных изделий;

— 190 тыс. сигарет;

— почти 100 кг табака;

— 37 тыс. гильз для сигарет;

— упаковочная бумага для табачных изделий, черновые записи и т.п.

Ежемесячно дельцы «зарабатывали» на продаже контрафактных сигарет около 3 млн. гривен.

Восемь мужчин получили подозрения по фактам незаконного изготовления, приобретения и транспортировки в целях сбытанезаконно изготовленных табачных изделий.

  • • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 17:43;

