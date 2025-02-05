Масштабные обыски провели в харьковских киосках: что нашли (видео, фото)
Масштабную схему реализации контрафактного алкоголя разоблачили правоохранители в Харькове и области.
С 2023 года группа лиц незаконно изготавливала, хранила, перевозила и продавала спиртное без акцизных марок или с фальсифицированными марками под видом известных брендов, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили ряд юрлиц и предпринимателей, реализовывавших контрафакт через сеть киосков и павильонов.
Как сообщают в полиции, 31 января на основании постановлений суда в Харькове и области провели 18 обысков в местах хранения и реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий и электронных сигарет.
Всего изъяли 996 литров спиртных напитков, более 200 электронных сигарет, почти 1300 пачек сигарет, упаковки табака для кальянов, 53 пакета табака и прочее. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и направлении его на экспертные исследования.
Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 УКУ.
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- Категории: Репортаж, Харьков, Экономика; Теги: алкоголь, контрафакт, новости Харькова, полиция Харьковской области, спиртное;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабную схему реализации контрафактного алкоголя разоблачили правоохранители на Харьковщине.".