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Масштабные обыски провели в харьковских киосках: что нашли (видео, фото)

Репортаж 20:39   05.02.2025
Елена Нагорная
Масштабные обыски провели в харьковских киосках: что нашли (видео, фото)

Масштабную схему реализации контрафактного алкоголя разоблачили правоохранители в Харькове и области.

С 2023 года группа лиц незаконно изготавливала, хранила, перевозила и продавала спиртное без акцизных марок или с фальсифицированными марками под видом известных брендов, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили ряд юрлиц и предпринимателей, реализовывавших контрафакт через сеть киосков и павильонов.

Как сообщают в полиции, 31 января на основании постановлений суда в Харькове и области провели 18 обысков в местах хранения и реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий и электронных сигарет.

Всего изъяли 996 литров спиртных напитков, более 200 электронных сигарет, почти 1300 пачек сигарет, упаковки табака для кальянов, 53 пакета табака и прочее. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и направлении его на экспертные исследования.

Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 20:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабную схему реализации контрафактного алкоголя разоблачили правоохранители на Харьковщине.".